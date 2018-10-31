Обезьяна украла ядовитую кобру у заклинателя змей в Индии : видео

В Индии дикая обезьяна обокрала «заклинателя змей».

Инцидент произошел в городе Вриндавана, штат Уттар-Прадеш.

Камера видеонаблюдения одного из храмов запечатлела, как примат подбегает к мужчине и выхватывает у него из рук кобру. После чего обезьяна моментально взбирается на рядом стоящее здание и убегает.

Видно, что мужчина старался догнать животное и даже сумел следом за приматом забраться на дом. Однако, по словам очевидцев, вернуть змею ему так и не удалось.