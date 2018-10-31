Потеряли голову: опубликовано видео с самым жутким костюмом на Хэллоуин

Пользователи Сети обнаружили один из самых жутких костюмов, созданных для участия в празднике Дня всех святых. Видеозапись с ним опубликована в социальных сетях.

На записи запечатлен традиционный детский поход за сладостями в преддверии Хэллоуина. Однако костюм главной герои видео впечатлил даже самых циничных пользователей.

«Моя супер очаровательная безголовая Майя», - подписала видео его автор.

Наряд изображает ребенка, который несет на тарелке перед собой собственную отрубленную голову. Голова при этом активно двигается и общается, а сладости предполагается класть в «шею». Очевидно, конструкция костюма подразумевает некую подставку, которая и создает жутковатую иллюзию.