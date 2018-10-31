Медики рассказали об опасности кормления белок

Жителям Москвы и Московской области посоветовали быть осторожными при кормлении белок в лесах и парках.

Как сообщили в «Мосприроде», в связи с тем, что белка – дикое животное, ее поведение невозможно предугадать, она может напасть, а укус белки может быть весьма болезненным из-за острых резцов.

Помимо этого, грызун может переносить опасные для человека инфекции.

«В том случае, если вас укусила или просто поцарапала до крови, следует незамедлительно обратиться в медицинское учреждение», - передает РИА Новости предостережения специалистов «Мосприроды».

Белки водятся во многих московских парков, в том числе и в «Царицыно», «Сокольниках», парке Горького и саду «Эрмитаж». В некоторых из них установлены специальные автоматы с кормом для грызунов. Тем не менее, любой желающий может также принести с собой лакомство из дома: белки питаются сушеными фруктами, а также всеми несолеными и нежареными орехами, кроме миндаля.