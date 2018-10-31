Гибридные мечты: Украина захотела стать мировым центром производства электрокаров

Украина сможет стать мировым центром по производству электрических автомобилей. Это удивительное заявление озвучил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян.

По словам министра, Украина якобы имеет богатые месторождения важных для производства металлов, в том числе кобальта и лития. Используя эти ресурсы, страна в скором времени может стать главным центром мира по производству электрокаров и их комплектующих.

Эти данные глава украинского ведомства почерпнул из статьи канала CNN, посвященной лидерству Китая в данном сегменте рынка. Вместе с тем Омелян милостиво оставил за ЕС и США право также считаться центрами производства электромашин, когда Украина оставит весь мир позади.

«Для этого только нужно, чтобы Верховная Рада проголосовала наш закон о 15-летней стратегии производства электрокаров в Украине, и мы сможем привлечь мировых стратегов в создание новой высокотехнологичной отрасли и десятков тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест», - написал министр в Facebook.

Омелян не уточнил, каким образом технологический расцвет может наступить в текущих экономических условиях. Как сообщалось ранее, текущие темпы экономической работы в стране позволят Украине догнать Польшу только через сто лет, и только в том случае, если Польша на это время остановится и перестанет развиваться.