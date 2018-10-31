В Омской области женщина родила прямо у кассы супермаркета

В Омской области у беременной женщины начались роды прямо около кассы. Кадры с камеры видеонаблюдения позже были опубликованы в Сети.

На видео видно, что только женщина начала выкладывать товар на кассу, как внезапно у нее начались схватки. Покупатели и сотрудники магазина поспешили оказать беременной помощь, а также оперативно вызвали медиков.

Принимала роды управляющая магазином и две женщины, сопровождавшие беременную. Все прошло быстро и заняло всего несколько минут. Малыш весом 3,6 кг родился здоровым. Его назвали Иваном.

Как сообщила управляющая магазина порталу NGS55, позже выяснилось, что это уже шестые роды женщины.