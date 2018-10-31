Россия обвинила Евросоюз и США в невыполнении Киевом Минских соглашений

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в невыполнении Киевом Минских соглашений виноваты Евросоюз и Соединенные Штаты Америки. Этот факт дипломат озвучил в ходе заседания Совета Безопасности.

Небензя подчеркнул, что украинская сторона не придерживается ни одного пункта договоренностей, поскольку рассчитывает на покровительство со стороны Запада.

«В том, что киевская власть не выполняет Минские договоренности, виноваты вы - ЕС и США», - отметил российский дипломат в ходе заседания.

На том же заседании Совета Безопасности ООН Небензя озвучил позицию России в отношении убийства главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко. Он подчеркнул, что убийство было нацелено на дестабилизацию обстановки в регионе, и имеются веские основания предполагать, что к расправе причастна украинская сторона.