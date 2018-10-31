На Дальний Восток могут обрушиться цунами

Дальневосточный регион может подвергнуться разрушительному действию цунами. Такое мнение озвучила начальник Центра цунами ФГБУ «Сахалинское УГМС» Татьяна Ивельская.

По словам эксперта, о возможном буйстве стихии говорят данные сейсмологического анализа. Согласно им и статистике, случаи подобных явлений в регионе заметно участились, причем как локального, так и масштабного характера.

Ивельская отметила, что раньше подобное происходило всего раз в столетие, но сейчас происходит все чаще.

«Сейчас участились разрушительные цунами, причем такие, которые происходят вблизи побережья, локальные. Волны достигают высоты 10-15 метров. Участились случаи крупномасштабных и катастрофических цунами», - цитирует эксперта РИА Новости.

Для предотвращения возможного удара стихии принимаются различные меры. Так, по словам эксперта, с первого января вводится в эксплуатацию специальная система прогнозирования цунами. Кроме того, местные сейсмологи стали чаще проводить специальные учения.