Постпред РФ при ООН Василий Небензя процитировал российского поэта Александра Пушкина на заседании Совета Безопасности.

Комментируя обеспокоенность Запада приближающимися выборами в Донбассе, он напомнил, что марши националистов по центру Киева в свою очередь были оставлены без внимания.

«У великого русского поэта Александра Пушкина есть такие строки: "Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад"», - сказал Небензя.

Он добавил, что Европа «закрывает глава на все», что делает украинская сторона, и осудил поддержку со стороны Запада госпереворота на Украине в 2014 году.

«Вы выписали украинской власти индульгенцию», - заключил дипломат.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза выступили на очередном заседании Совета Безопасности с заявлением, в котором призвали Россию остановить выборы в Донбассе.