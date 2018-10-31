Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Бесполезное баловство», свитер с рыбками и война с пивом: как проходят крупнейшие учения НАТО

Вадим Синицын
02:04 31.10.2018
Крупнейшие учения надо Trident Juncture 2018 начались в Северной Европе 25 октября. В маневрах задействованы более 50 000 военнослужащих и тысячи единиц техники.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не желает гонки вооружений с Российской Федерации. Такое заявление чиновник озвучил именно в тот момент, когда масштабные учения Альянса под названием Trident Juncture 2018 перешли в огневую фазу.

Несоответствие деклараций и реальности заметили и в европейских СМИ. По мнению авторов немецкого издания Die Welt, огромные и крайне затратные учения в Норвегии, которые происходят при участии всех 29 стран Альянса, являются «бесполезным баловством», если представить, что НАТО действительно не стремится к обострению отношений с Россией.

Недоумение вызвало и поведение многих высокопоставленных участников маневров. Так министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен провел официальную пресс-конференцию, облачившись в растянутый свитер с рыбками, а премьер-министр Эрна Сульберг лично «оседлала» броню одного из танков.

Отличились и военнослужащие, принимающие участие маневрах. Речь, однако, пока что идет не о ратных достижениях. По сообщениям местных СМИ, приехавшие на тренировку солдаты буквально уничтожили все запасы пива в барах исландского Рейкъявика. Владельцам заведений пришлось экстренно обращаться к поставщикам за новыми партиями алкоголя.

Крупнейшие учения надо Trident Juncture 2018 начались в Северной Европе 25 октября. В них принимают участие 29 стран НАТО, а также Швеция и Финляндия. В маневрах задействованы более 50 000 военнослужащих и тысячи единиц техники.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата30.10.2018, 18:59
«Снаряд в одну воронку дважды не падает» - освобожденный экипаж «Норда» пообещал вновь выйти в море
Дата30.10.2018, 22:59
Модернизированный Ка-27 совершил первый облет под Калининградом: видео
Дата30.10.2018, 11:45
Акинфеев рассказал, сколько еще планирует играть за ЦСКА
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата30.10.2018, 07:30
Разработчики раскрыли уникальные особенности новейшей авиабомбы «Дрель»
Дата23.10.2018, 14:22
Место самого древнего кораблекрушения обнаружили в Черном море
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
01:03 В стране и мире
Видео
Момент падения девушки с четвертого этажа в московском ТЦ попал на видео
00:31 В стране и мире
Видео
Все пострадавшие при аварии плавучего дока в Мурманске получат компенсации
23:59 В стране и мире
В Совбезе ООН заявили о возможной причастности Украины к убийству Захарченко
22:32 В стране и мире
Видео
«До последнего не верили»: член экипажа «Норда» рассказал об освобождении
21:58 В стране и мире
Жителей столицы ждут теплые праздничные выходные
События дня
События дня
Крушение Boeing 737 в Индонезии
Умер Николай Караченцов
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученые раскрыли тайну появления шоколада
Ученые нашли способствующий похудению во сне продукт
Видео
Полицейские изрешетили автомобиль подозреваемого во время погони в США: видео
В Мексике под пирамидой обнаружили вход в «загробный мир»
Британский журналист назвал русский банный веник «оружием войны»
Видео
Искры и потеря равновесия: жесткая посадка F-15 попала на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.