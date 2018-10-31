«Бесполезное баловство», свитер с рыбками и война с пивом: как проходят крупнейшие учения НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не желает гонки вооружений с Российской Федерации. Такое заявление чиновник озвучил именно в тот момент, когда масштабные учения Альянса под названием Trident Juncture 2018 перешли в огневую фазу.

Несоответствие деклараций и реальности заметили и в европейских СМИ. По мнению авторов немецкого издания Die Welt, огромные и крайне затратные учения в Норвегии, которые происходят при участии всех 29 стран Альянса, являются «бесполезным баловством», если представить, что НАТО действительно не стремится к обострению отношений с Россией.

Недоумение вызвало и поведение многих высокопоставленных участников маневров. Так министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен провел официальную пресс-конференцию, облачившись в растянутый свитер с рыбками, а премьер-министр Эрна Сульберг лично «оседлала» броню одного из танков.

Отличились и военнослужащие, принимающие участие маневрах. Речь, однако, пока что идет не о ратных достижениях. По сообщениям местных СМИ, приехавшие на тренировку солдаты буквально уничтожили все запасы пива в барах исландского Рейкъявика. Владельцам заведений пришлось экстренно обращаться к поставщикам за новыми партиями алкоголя.

Крупнейшие учения надо Trident Juncture 2018 начались в Северной Европе 25 октября. В них принимают участие 29 стран НАТО, а также Швеция и Финляндия. В маневрах задействованы более 50 000 военнослужащих и тысячи единиц техники.