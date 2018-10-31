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FIFA подверглась атаке хакеров

Дарья Михалина
02:12 31.10.2018
В организации обвинили злоумышленников в незаконном получении доступа к информации, которая хранилась на компьютерах FIFA.
FIFA подверглась атаке хакеров
Фото: Xu Zijian, Globallookpress

Хакеры осуществили кибератаку на компьютеры международной футбольной организации FIFA. Об этом сообщил глава федерации Джанни Инфантино.

Он выразил обеспокоенность тем, что часть информации была получена нелегальным путем.

«Мы осуждаем любые попытки подвергнуть риску конфиденциальность и доступность информации в любой организации с использованием незаконных практик», - приводит слова Инфантино агентство Associated Press.

Отмечается, что в настоящий момент программисты FIFA работают над улучшением безопасности своих компьютерных систем.

При этом не утоняется, когда именно состоялась атака и какие данные удалось заполучить злоумышленникам.

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