Лидер группы Rammstein забрал Лободу из больницы после выписки

Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн встретил российскую певицу Светлану Лободу из больницы после выписки. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу певицы.

Линдеманн прибыл в Москву с литературно-музыкальным концертом, который посвящен выходу его сборника стихов Messer.

Ранее сообщалось, что во время репетиции в Москве Светлана Лобода почувствовала недомогание. Из-за проблем со здоровьем артистке пришлось отменить концерт.

Лобода была экстренно госпитализирована в больницу, где врачи успешно провели артистке операцию по удалению камня из почки.