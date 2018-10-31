Лидер группы Rammstein забрал Лободу из больницы после выписки
Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн встретил перенесшую операцию Лободу у дверей московской больницы.
Фото: lobodaofficial, Instagram
Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн встретил российскую певицу Светлану Лободу из больницы после выписки. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу певицы.
Линдеманн прибыл в Москву с литературно-музыкальным концертом, который посвящен выходу его сборника стихов Messer.
Ранее сообщалось, что во время репетиции в Москве Светлана Лобода почувствовала недомогание. Из-за проблем со здоровьем артистке пришлось отменить концерт.
Лобода была экстренно госпитализирована в больницу, где врачи успешно провели артистке операцию по удалению камня из почки.