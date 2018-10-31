Ученые раскрыли тайну появления шоколада

Ученые из университета Британской Колумбии установили родину первого шоколада на земле. Оказалось, что традиция употреблять в пищу плоды близкого к какао дерева появилась в Эквадоре.

Как сообщает научный журнал Nature Ecology & Evolution, жители этой местности начали собирать и готовить упомянутые плоды более пяти тысяч лет назад. Это на полторы тысячи лет раньше, чем аналогичной деятельностью занялись предки ольмеков и ацтеков в Мексике.

По версии генетиков, традиция распространилась по континенту с юга на север, из глубины Латинской Америки в сторону Мексики. Однако речь идет о «диких» сортах шоколадных деревьев. Место, где люди впервые начали выводить «культурные» сорта, до сих пор не установлено.

Ранее стало известно новое полезное свойство шоколада. Как выяснили ученые из Галле-Виттенбергского университета и Института Макса Рубнера, продукты, содержащие какао, являются одним из источников витамина D2. Согласно их теории, просушивание какао-бобов на солнце трансформирует прекурсоры витамина D в D2.