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Ученые раскрыли тайну появления шоколада

Вадим Синицын
01:35 31.10.2018
Традиция употреблять в пищу плоды близкого к какао дерева впервые появилась в Эквадоре, как выяснили эксперты-генетики. Эта версия противоречит устоявшейся гипотезе о месте возникновения шоколада.
Ученые раскрыли тайну появления шоколада
Фото: Pixabay

Ученые из университета Британской Колумбии установили родину первого шоколада на земле. Оказалось, что традиция употреблять в пищу плоды близкого к какао дерева появилась в Эквадоре.

Как сообщает научный журнал Nature Ecology & Evolution, жители этой местности начали собирать и готовить упомянутые плоды более пяти тысяч лет назад. Это на полторы тысячи лет раньше, чем аналогичной деятельностью занялись предки ольмеков и ацтеков в Мексике.

По версии генетиков, традиция распространилась по континенту с юга на север, из глубины Латинской Америки в сторону Мексики. Однако речь идет о «диких» сортах шоколадных деревьев. Место, где люди впервые начали выводить «культурные» сорта, до сих пор не установлено.

Ранее стало известно новое полезное свойство шоколада. Как выяснили ученые из Галле-Виттенбергского университета и Института Макса Рубнера, продукты, содержащие какао, являются одним из источников витамина D2. Согласно их теории, просушивание какао-бобов на солнце трансформирует прекурсоры витамина D в D2.

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