В США студентка погибла на конкурсе по поеданию блинов

В США студентка Кейтлин Нельсон умерла после участия в соревнованиях по поеданию блинов на скорость. Благотворительное мероприятие при университете Святого Сердца прошло еще год назад, однако сейчас стало известно, что родственники погибшей приняли решение подать в суд.

Через несколько секунд после старта конкурса девушка подавилась, после чего упала в обморок. Присутствующие на мероприятии тут же вызвали Кейтлин скорую. Выяснилось, что в дыхательные пути попал комок теста. Спасти 20-летнюю студентку не удалось.

После инцидента семья погибшей подала в суд. Текст иска приводит издание Washington Post. В нем отмечается, что в целях безопасности на подобных мероприятиях блины должны быть разрезаны на маленькие кусочки. Более того, необходимо предоставлять воду конкурсантам, чтобы избежать несчастных случаев.