Момент падения девушки с четвертого этажа в московском ТЦ попал на видео

Девушка упала с высоты четвертого этажа в одном из торговых центров в Москве. Органы следствия начали проверку в связи инцидентом.

«Организована доследственная проверка из информации, распространённой в СМИ, по факту травмирования двух девушек в торговом центре», - говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Москве.

По одной из версий, озвученных в СМИ, несчастный случай стал следствием желания девушки сделать красивое фото. Однако очевидцы в социальных сетях заявляют, что одна из девушек соскользнула с перил ТЦ на уровне четвертого этажа без какого-либо селфи, а вторая получила травмы из-за неудачного приземления первой. Судя по видеозаписи, версия очевидцев более близка к истине.

Очевидцы также высказали мнение о том, что упомянутые девушки погибли при падения. Однако эту информацию опровергли в столичном главке МВД. В полиции сообщили, что обе пострадавших госпитализированы с травмами различных степеней тяжести. Обстоятельства и точные причины случившегося уточняются.