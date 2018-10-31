Все пострадавшие при аварии плавучего дока в Мурманске получат компенсации

Все пострадавшие в ходе аварии плавучего дока в Мурманске получат соответствующие компенсации. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе пресс-конференции.

«Мы никогда не оставляли в беде людей, особенно в случае несчастного случая. Будет оказана, конечно, необходимая помощь сотрудникам, пострадавшим», - цитирует Борисова РИА Новости.

Кроме того, вице-премьер заявил о создании межведомственной комиссии по расследованию причин аварии с плавучим доком, и выразил уверенность, что случившееся не повлияет на сроки ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов». Решение о поднятии дока также будет принято созданной комиссией.

Плавучий док ПД-50 82-го судоремонтного завода в Мурманске, в котором стоял на ремонте авианосец, затонул при выходе из него «Адмирала Кузнецова» в ночь на 30 октября. Авария произошла из-за перебоя в подаче электроэнергии, в результате чего цистерны плавдока нештатно заполнились, и он резко ушел под воду.