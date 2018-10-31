В Совбезе ООН призвали Россию остановить выборы в Донбассе

Страны Евросоюза выступили с заявлением, в котором призвали Россию остановить выборы в Донбассе. По мнению коалиции, выборы, назначенные на 11 ноября, являются незаконными. Об этом в ходе заседания Совбеза ООН сообщила постпред Великобритании Карен Пирс.

«Мы призываем Россию оказать значительное влияние на то, чтобы остановить так называемые "выборы"», - заявила она.

Эту позицию, помимо Великобритании, поддержали Франция, Нидерланды, Польша, Швеция, а также Италия, Бельгия и Германия.

При этом Пирс добавила, что Запад надеется на мирное урегулирование конфликта путем переговоров, а также призвала международное сообщество поддержать его позицию и «объединиться в противодействии».