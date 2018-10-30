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В Совбезе ООН заявили о возможной причастности Украины к убийству Захарченко

Вадим Синицын
23:59 30.10.2018
Постпред России в Совбезе ООН Василий Небензя рассказал о веских основаниях предполагать, что украинская сторона причастна к убийству главы ДНР в целях дестабилизации обстановки.
В Совбезе ООН заявили о возможной причастности Украины к убийству Захарченко
Фото: Ukrinform, Globallookpress

К убийству главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко причастна украинская сторона, и в пользу этой версии есть веские основания. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета безопасности организации.

Небензя отметил, что обсуждение выборов в Донбассе и общей ситуации в регионе необходимо проводить при участии представителей республик, которые являются подписантами мирных соглашений. Кроме того, есть основания предполагать, что украинская сторона причастна к убийству главы ДНР в целях дестабилизации обстановки.

«Убийство было нацелено на дестабилизацию обстановки в регионе, имеются веские основания предполагать, что к нему причастна украинская сторона», - отметил Василий Небензя в ходе выступления.

Захарченко был убит 31 августа в центре Донецка в ходе взрыва. Киев после этого несколько раз проигнорировал предложения о проведении международного расследования. По мнению российской стороны, Украины напрямую связана с этим терактом.

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