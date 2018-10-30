Еще два участка трассы «Москва – Санкт-Петербург» стали платными

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому два участка скоростной дороги М11 становятся платными.

Речь идет о седьмом и восьмом участке трассы «Москва-Санкт-Петербург». Соответствующая информация была опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

«Использование скоростной автомобильной дороги М11 «Москва — Санкт-Петербург» на участках км 543 — км 646, км 646 — км 684 осуществляется на платной основе до 7 июля 2110 года», - говорится в указе.

Оба участка планируется открыть для движение транспорта уже в 2019 году. Длина трассы равна 669 км. Дорога проходит в обход жилых пунктов через Центральный и Северо-Западный федеральные округа.