Популярнейший кот-мем скончался в Перми

Кот по кличке Маркиз ушел из жизни в Перми. Зверь был известен по всему миру в качестве героя популярнейшего ролика в Интернете и был признан звездой YouTube.

Как сообщает пермский сайт 59.ru, Маркиз умер еще в июне, однако хозяин животного по имени Андрей рассказ об уходе питомца только сейчас. Кот скончался, не успев дожить несколько месяцев до 16 лет.

Андрей рассказал и о ролике, благодаря которому Маркиз стал звездой Сети и собрал сотни миллионов просмотров. Видео, из-за которого кот прославился под имени NONONONO Cat, появилось, когда он испугался ребенка.

«Расскажу, какой момент я снимал на видео. Однажды к нам в гости пришел мой друг со своей четырехлетней дочкой. Маркиз, едва увидев ее, заорал дурниной. Орал так три часа, мы с другом пытались его успокоить. Как только девочка приближалась, у Маркиза начиналась истерика», - рассказал Андрей.

Видео с Маркизом стало популярно по всему миру из-за его оригинального мяуканья. Кот издавал странные ритмичные звуки, напоминающие частое повторение слова «нет» на английском языке, чем и полюбился пользователям Сети.