Несколько сотен Maserati сгорели в Италии

Пожарная часть итальянской Савоны сообщила о крупном возгорании, произошедшем в порту города. В результате пожара воспламенилось около 150 автомобилей.

По данным управления сети портов Генуи, объединяющей несколько соседних городов, пожар начался из-за наводнения: потоки воды затопили две автомобильные стоянки и спровоцировали короткое замыкание. В результате чего аккумуляторные батареи в машинах начали взрываться.

«Уничтожены несколько сотен Maserati, предназначавшихся для экспорта в страны Ближнего востока», - говорится в сообщении.

Помимо автомобилей люксовой марки пострадали также грузовики и легковушки «обычных» моделей.