Несколько сотен Maserati сгорели в Италии
Крупный пожар, спровоцированный наводнением, произошел в порту итальянской Савоны.
Видео: Vigili del Fuoco, Twitter
Пожарная часть итальянской Савоны сообщила о крупном возгорании, произошедшем в порту города. В результате пожара воспламенилось около 150 автомобилей.
По данным управления сети портов Генуи, объединяющей несколько соседних городов, пожар начался из-за наводнения: потоки воды затопили две автомобильные стоянки и спровоцировали короткое замыкание. В результате чего аккумуляторные батареи в машинах начали взрываться.
«Уничтожены несколько сотен Maserati, предназначавшихся для экспорта в страны Ближнего востока», - говорится в сообщении.
Помимо автомобилей люксовой марки пострадали также грузовики и легковушки «обычных» моделей.