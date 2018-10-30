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«До последнего не верили»: член экипажа «Норда» рассказал об освобождении

Вадим Синицын
22:32 30.10.2018
По словам члена экипажа сейнера Павла Чмыхова, команда уже начала терять надежду. Сперва моряки даже не поверили, что вскоре будут освобождены.

Сегодня семеро российских моряков из экипажа судна «Норд», задержанного на Украине в марте, вернулись в российский Крым, где их встретил глава республики Сергей Аксенов. Член команды Павел Чмыхов рассказал «Звезде», как произошло освобождение команды.

По словам Павла, команда сейнера уже практически ни на что не надеялась. Члены экипажа, пережившие огромное количество попыток вернуться домой, сперва даже не поверили, что на этот раз все завершится успехом.

«Буквально вчера ночью нам сказали, что возможно, в ближайшее время смогут договориться, чтобы нас отпустили. Мы даже не знали, что будет обмен, будут моряки с Украины… Сегодня в половине пятого утра сотрудник посольства разбудил нас и сказал – ребята, все. Мы как бы надежду уже теряли, но все равно сумочки собраны, мало ли. В половине шестого уже выехали на пункт пропуска Каланчак. Особо не надеялись, потому что вы сами знаете, сколько было попыток... мы до последнего не верили», - признался Павел Чмыхов.

Моряки «Норда» вернулись домой, однако украинская сторона продолжает удерживать капитана судна Владимира Горбенко. Он является гражданином Украины, что существенно осложняет процедуру возвращения. Российские правозащитники уже начали переговоры с целью вернуть Горбенко в Крым.

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