Министерство иностранных дел Российской Федерации получает все больше информации о том, что отдельные группы террористов и экстремистов на территории Сирии продолжают попытки осуществить новые провокации с применением химического оружия на территории республики. К этим усилиям подключаются в том числе активисты организации «Белые каски», специализирующейся на постановочных съемках. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В том случае, если указанные провокации удастся осуществить, заинтересованные лица по традиции обвинят в них законные власти Сирии.

«Российской Федерации, а заодно и Ирану попутно будут вменены претензии в том духе, что они, дескать, потворствуют таким преступлениям и должны нести за это всю полноту ответственности», - добавляют в ведомстве.

Поскольку основной целью провокаций экстремистов является срыв налаживания политического процесса по восстановлению страны и препятствие возращению беженцев на родную землю, российское ведомство подчеркивает, что допустить этого нельзя ни в коем случае.

В МИДе еще раз указывают на то, что сирийцы сами должны определить будущее своей страны и поставить заслон провокациям и планам по смене режима в САР.