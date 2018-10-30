Инвалидное кресло Стивена Хокинга выставят на аукцион

Личные вещи известного британского физика Стивена Хокинга, включая его инвалидное кресло, будут выставлены на аукционе. Реализацией имущества ушедшего из жизни ученого займется аукционный дом «Кристис».

Самым дорогим лотом аукциона является печатная версия докторской диссертации Хокинга, созданной в 1965 году. Работа под названием «Свойства расширяющихся вселенных» напечатана руками его жены и снабжена подписями Хокинга. Организаторы аукциона рассчитывают продать ее примерно за 130 тысяч фунтов.

Знаменитое инвалидное кресло Хокинга, в котором он провел значительную часть жизни, оценивается в 13 тысяч фунтов. Присутствуют и более доступные лоты – так, куртка ученого, в которой он снимался в документальном фильме, будет продавать всего за сто фунтов.

Всемирно известный физик-теоретик ушел из жизни 14 марта этого года в возрасте 76 лет. Стивен Хокинг был известен изучением теории возникновения мира в результате Большого взрыва и теории черных дыр. Ему принадлежит гипотеза о смерти черных дыр и термин «горизонт событий».