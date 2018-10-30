Жителей столицы ждут теплые праздничные выходные

Уже в ближайший четверг, 1 ноября, в московский регион вернется теплая погода. Конечно, до уровня «бабьего лета» температура не дотянет, но все же будет выше климатической нормы. Таким прогнозом поделились в центре погоды «Фобос» с каналом «360».

По словам синоптиков, в четверг, несмотря на дожди, столбики термометров поднимутся днем до +4... +9 градусов. А уже в пятницу воздух прогреется до +5…+10 градусов.

Далее, начиная со Дня народного единства, 4 ноября, и вплоть до 9 ноября, в городе будет солнечно и без осадков. Дневная температура составит также то +4 до +9 градусов, что на пять градусов выше нормы.

Наступления климатической зимы, которая обычно приходит в Москву с 10 ноября, в этом году ждать не стоит. Так что немного померзнуть жителям столицы осталось только в ближайшие дни, 30 и 31 октября.