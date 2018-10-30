«Будет много интересных открытий»: источник об ответных санкциях России против Украины

Российское правительство завершает работу над постановлением, которое подразумевает ввод ответных мер на санкции Украины. Вскоре документ будет передан для подписи председателю правительства и опубликован.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, санкционные меры затронут более 360 украинских компаний и около 50 физических лиц, чьи имена пока не озвучены. Однако источник агентства отметил, что в этом персональном списке будет «много интересных открытий».

Как добавил собеседник издания, многие украинские политические лидеры, исповедующие антироссийскую риторику на публике, в реальности совсем не против заработать на отношениях с Россией. Имена этих людей, вероятно, будут фигурировать в персональном санкционном списке.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер из-за недружественных действий Украины в отношении РФ. Отмечается, что Москва отменит документ только в том случае, если Киев прекратит действие своих санкций против касаются россиян и российских компаний.