Сотрудницы аптеки в Алтайском крае издевались над пожилым клиентом: видео

Вопиющие кадры, на которых работники аптеки глумятся над пожилым клиентом, пришли из Алтайского края. Видео записали сами сотрудницы учреждения и выложили в соцсеть.

На записи слышно, что пенсионер просит помощи, но прежде чем выслушать его до конца, молодая женщина густо поливает пожилого мужчину освежителем воздуха, направляя струю на лицо, одежду и голову. Сам мужчина при этом пытается закрыться руками.

Судя по смешкам и комментариям за кадром, женщинам не понравилось, что от посетителя плохо пахнет. Как выяснилось спустя несколько часов, мужчина выписался из больницы и потерял память. Несколько суток он провел на улице, его ищут родственники.

Сотрудницы аптеки уже написали объяснительные и лишились премии. Теперь изучением видеоролика занимаются правоохранительные органы.

Пользователи соцсетей, шокированные увиденным, отметили, что неприятный запах «не дает никакого права на такое мерзкое поведение». Один из мужчин написал, что если бы данная аптека находилась поблизости с его городом, он бы приехал туда с дихлофосом.