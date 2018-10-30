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Конституционный суд Ингушетии не признал закон о границе республики с Чечней

Валентина Пескова
20:53 30.10.2018
Официальное постановление опубликовано на сайте Конституционного суда республики.
Конституционный суд Ингушетии не признал закон о границе республики с Чечней
Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Конституционный суд Ингушетии рассмотрел обращение депутатов Народного собрания Республики Ингушетия о проверке конституционности закона об установлении границы между Ингушетией и Чечней.

Согласно решению суда, опубликованному на официальном сайте, данный закон признан не соответствующим Конституции Республики Ингушетия, ее статьям 4, 11, 103 (часть 2) и 111, а также по порядку принятия. Как сказано в постановлении инстанции, соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой от 26 сентября 2018 года без его утверждения на референдуме Республики Ингушетия «не порождает правовых последствий для органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан в Республике Ингушетия».

Ранее сообщалось о том, что обращение депутатов в суд потеряет свою силу в случае, если два члена парламента решат отозвать свои подписи. Что и произошло перед заседанием. Однако суд продолжил рассматривать обращение, даже когда под документом осталось лишь 10 подписей. При этом по уставу запрос должен быть подкреплен минимум одной третью из 32 депутатов.

Напомним, в конце сентября главы Чечни и Ингушетии обменялись равноценными нежилыми территориями, закрыв таким образом вопрос об административной границе между республиками.

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