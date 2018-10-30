Тимошенко пообещала создать фонд восстановления Донбасса

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая будет бороться за пост президента Украины, пообещала создать международный фонд восстановления Донбасса. Об этом она заявила в ходе национального форума «Новая стратегия мира и безопасности».

По ее словам, главной идеей новой стратегии мира является «увязывание безопасности и развития». Тимошенко отметила, что намерена создать фонд, который будет заниматься восстановлением жилищ и гражданской инфраструктуры, пишет «Интерфакс-Украина».

Ранее Юлия Тимошенко объявила о начале формирования военного кабинета и высказалась за новый подход к сотрудничеству со странами G7.

Напомним, украинские выборы пройдут весной 2019 года. Тимошенко является лидером президентского рейтинга уже несколько месяцев. При этом действующий президент еще не заявил о намерении баллотироваться на второй срок.