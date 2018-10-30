Мужчина выжил после падения с 14 этажа в Тбилиси

В Тбилиси 25-летний мужчина упал с высоты 14-го этажа, он выжил.

Как сообщает Interpressnews.ge, инцидент произошел днем во вторник на проспекте Церетели. Молодой человек отделался ушибами. По его словам, это был несчастный случай, а не попытка суицида.

В Национальном центре хирургии сообщили, что опасных для жизни и здоровья травм мужчина не получил. Молодого человека оставят под наблюдением.

Мужчине повезло, так как он свалился в гараж, в котором находилось много вещей, которые позволили смягчить падение.