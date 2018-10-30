Жена старпома «Норда» узнала о его освобождении из новостей

Для супруги старшего помощника задержанного на Украине сейнера «Норд» Юрия Гаврилова новость о том, что ее муж возвращается домой, стала сюрпризом. Как рассказала Татьяна Савельева «Звезде», о том, что ее муж освобожден, она узнала из новостей по телевизору.

«Нам ничего не говорили, я узнала только час назад. Он должен ночью, наверное, приехать. Во сколько, я не знаю. Их там встретили, везут домой. Я пришла домой, мне звонят знакомые, говорят: «Ты слышала?» Я говорю: «Нет». Они: «Включай телевизор». Потом уже муж сам мне позвонил и сказал, что они уже на российской территории. Там их встречали и Аксенов, и Москалькова. Мой муж - тот, который с флагом был по телевизору», - рассказала Татьяна Юрьевна.

Напомним, семеро российских моряков с сейнера «Норд», который был задержан на Украине, сегодня вернулись в Крым. Экипаж российского судна обменяли на семерых украинских моряков с судна «ЯМК-0041».