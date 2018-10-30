Создатель «Острова сокровищ» и «Доктора Айболита» умер от инсульта

Советский и украинский режиссер, художник-мультипликатор Давид Черкасский умер в результате инсульта на 87-м году жизни. Об этом сообщил его друг Александр Меламуд в Facebook.

«Час назад умер Давид Янович Черкасский. Два месяца после инсульта он пролежал в реанимации. Два месяца врачи сражались за его жизнь», - написал он.

По словам Меламуда, мастер до последнего дня повторял, что жизнь прекрасна.

Давид Черкасский - советский и украинский сценарист, создатель мультсериалов «Приключения капитана Врунгеля» и «Остров сокровищ», режиссер мультфильмов «Волшебник Ох», «Доктор Айболит», «Крокодил и солнце», «Возвращение на остров сокровищ». В своих фильмах Черкасский использовал новаторские идеи, сочетал игру живых актеров и рисованных персонажей.