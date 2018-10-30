Путин поблагодарил ЦИК за изменение отношения граждан к выборам

Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественном собрании по случаю 25-летия избирательной системы в России.

Президент отметил, что за минувшие четверть века отношение россиян к выборам различного уровня качественно изменилось. Люди воспринимают их как реальный инструмент влияния на ситуацию в своем городе, регионе и всей стране. Поэтому, по словам главы государства, необходимо обеспечить чистоту и прозрачность избирательного процесса.

«Выборы стали востребованными для наших граждан. Они воспринимают их как естественное, необходимое участие в жизни государства. Не только как свое неоспоримое право, но и как реальное влияние на определение приоритетов развития региона, города, поселка и всей страны», - заявил президент.

Путин поблагодарил всех кто работает в избирательной системе, а это почти один миллион человек, и отметил исключительную важность их профессиональных качеств, честности и порядочности. От этих качеств, по словам президента, во многом зависит стабильное развитие общества и государства.