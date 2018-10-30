Муаммара Каддафи ограбили после смерти

Миллиарды евро, принадлежавшие Муаммару Каддафи, бесследно исчезли из бельгийских банков. Доступ к финансам убитого ливийского лидера был заморожен в 2011 году по решению Совбеза ООН. На тот момент на его счетах в четырех банках Бельгии (BNP Paribas Fortis, ING, KBC, Euroclear Bank) находилось более 14 миллиардов евро.

Однако это решение не распространялось на начисляемые проценты: за семь лет они составили от трех до пяти миллиардов евро, и именно эти средства были выведены со счетов неизвестными лицами.

По первоначальной версии, украденные деньги пошли воюющим в Ливии группировкам. Начато расследование.

Муаммар Каддафи был убит семь лет назад боевиками при поддержке сил НАТО. После его смерти в стране началась гражданская война и сегодня в Ливии действуют два не признающих друг друга правительства.