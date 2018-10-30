В Эстонии неизвестные осквернили памятник жертвам Второй мировой войны

Неподалеку от города Выру в волости Антсла вандалы испачкали аэрозольными красками надгробный камень памятника. По факту произошедшего местные полицейские возбудили уголовное дело.

Тем временем, из Польши, где борьба с памятниками советским воинам-освободителям ведется на государственном уровне, неожиданно пришла позитивная новость. В городе Радом торжественно открыли после реконструкции кладбище советских солдат. На нем захоронено более двух с половиной тысяч солдат и офицеров, погибших при освобождении Польши от фашистов.

Официальная Варшава к реконструкции захоронений отношения не имеет - ремонт проводился силами польской общественной организации «Курск».