Эстонский паром потерял управление в Балтийском море: видео
Паром Tallink Regal Star с пассажирами потерял управление застрял в Балтийском море у берегов Швеции.
Видео: Nelly Föri, Facebook
Эстонский пассажирский паром Tallink Regal Star потерял управление у берегов Швеции и застрял в Балтийском море.
Как пишет эстонская газета Postimees, судно направлялось из шведского порта в эстонский Палдиски. Около 11 часов оно оказалось обесточено и потеряло управление. В результате сильного ветра паром столкнулся с навигационным знаком Реммаргрунд.
По данным издания, в настоящее время команда сбросила якорь и стоит у шведского берега. На борту находятся 11 пассажиров и 27 членов экипажа. Ему оказывают помощь буксир Montfred и спасательное судно Stenhammar.