Эстонский паром потерял управление в Балтийском море: видео

Эстонский пассажирский паром Tallink Regal Star потерял управление у берегов Швеции и застрял в Балтийском море.

Как пишет эстонская газета Postimees, судно направлялось из шведского порта в эстонский Палдиски. Около 11 часов оно оказалось обесточено и потеряло управление. В результате сильного ветра паром столкнулся с навигационным знаком Реммаргрунд.

По данным издания, в настоящее время команда сбросила якорь и стоит у шведского берега. На борту находятся 11 пассажиров и 27 членов экипажа. Ему оказывают помощь буксир Montfred и спасательное судно Stenhammar.