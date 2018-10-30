Нет плохой погоды: туристы гуляют по затопленной Венеции в сапогах

На Европу обрушились погодные катаклизмы, но все ее жители очень уж сильно переживают по этому поводу. Улицы Венеции и ее самая главная площадь Сан-Марко затоплены водою, но туристов и самих горожан это не останавливает: они все так же неспешно гуляют по узким улочкам и сидят в ресторанах. Правда, теперь уже в резиновых сапогах. Они же добавились и к униформе официантов.

«Кто успел снять обувь, ходит босиком. Кто купил бахилы, мочит свои ноги. Ну а я - где наша смекалка не пропадала? Обул мусорные пакеты на резиновые сапоги и иду вперед», - объясняет гид Валерий Попович.

Виной нынешнему наводнению в Венеции - африканский ветер сирокко, который гонит потоки воды из Адриатики в Венецианскую лагуну. Явление сезонное, неприятное, но не экстремальное. Хотя в этом году и пришло на несколько месяцев раньше.

Непогода посерьезнее хозяйничает на Лигурийском побережье Италии. Там - настоящий шторм с десятиметровыми волнами. К примеру, городок Рапалло сейчас мало похож на один из самых популярных курортов итальянской ривьеры: там разрушена морская плотина, а по берегу разбросаны разбитые яхты.

Еще в пяти регионах страны, среди которых Ломбардия и Венето, размыты дороги, затоплены улицы, с корнем вырваны и повалены деревья, нарушено электроснабжение. В Риме, Генуе и Неаполе закрыты школы и детские сады. Каждый час сводки о жертвах стихии обновляются. Похожая картина и на Корсике: там дует ветер до 44 метро в секунду. Из-за урагана объявлен максимальный уровень тревоги.

А вот на юге Франции - другая проблема. Снег выпал так щедро, словно на Рождество. Сотни машин оказались заблокированы на трассах в верхней Луаре. Встали поезда между Лионом и Сент-Этьеном.

Снежная сказка стала сюрпризом и для жителей Испании. Арктический фронт пронесся по всей стране, практически заморозив север. С 20 градусов столбик термометра резко упал до минус 2. Без электричества осталось больше 50 000 домов. По данным синоптиков, последний раз так рано зима приходила в эти края много лет назад.