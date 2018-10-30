В компании-судовладельце прокомментировали возвращение экипажа «Норда» в Крым

Экипаж судна «Норд», принадлежащего керченскому кооперативу «Рыболовецкий колхоз имени Первого Мая», спустя семь месяцев вернулся в Крым.

Пресс-секретарь «Рыболовецкого колхоза имени Первого Мая» Анна Шевелева прокомментировала возвращение семерых членов экипажа.

«Мы очень рады, что сегодня произошел наконец обмен наших членов экипажа на украинских моряков, которые были задержаны этим летом по подозрению в браконьерстве. Всего сегодня в Крым благодаря усилиям уполномоченного по правам человека вернулись семеро членов экипажа», - рассказала Шевелева.

По ее словам, на Украине до сих пор остается капитан судна Владимир Горбенко, по которому идут следственные действия.

«Мы ждали момента, когда наши ребята вернутся семь месяцев и шесть дней. Наша радость была бы более полной, если бы Владимир был бы с ними. Впереди две важные задачи – вопрос по возвращению капитана, а также вопрос, связанный с незаконной конфискацией судна», - добавила пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что семерых российских моряков обменяли на такое же количество украинских моряков судна «ЯМК-0041». Как отметили в пресс-службе уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой, Россия намерена добиваться возвращения капитана судна «Норд» в Крым.

Напомним, российское рыболовецкое судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками в марте нынешнего года в Азовском море. На восьмерых из 10 рыбаков были заведены на Украине уголовные дела.