«Снаряд в одну воронку дважды не падает» - освобожденный экипаж «Норда» пообещал вновь выйти в море

Семеро российских моряков сейнера «Норд», задержанного на Украине в марте 2018 года, вернулись в Крым. Их встретил глава республики Сергей Аксенов.

«Большая коллективная работа была проделана. Многие вещи мы не могли в публичном поле озвучить. С родственниками встречались, что могли родственникам сказать говорили. Но многие вещи оставались внутри, поскольку переговорный процесс был достаточно сложным и очень долго длился. Это все случилось буквально вчера, поэтому мы не загадывали... На процентов 80 были уверены в успехе, на процентов 20 ожидали какого-то подвоха. Слава Богу, ребята на месте, все в порядке. Надеюсь, что адаптацию они пройдут», - подчеркнул Аксенов.

По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, теперь правозащитники будут бороться за возвращение капитана судна Владимира Горбенко. Он является гражданином Украины, из-за чего и осложняется процедура его возвращения в Крым.

«Следующий наш этап - это капитаны Владимир Горбенко и Виктор Новицкий. Мы сегодня начинаем переговорный процесс по поводу их возвращения. Первое, что сказали наши ребята-рыбаки, что наша радость не будет полной, пока не вернется наш капитан», - отметила Москалькова.

Вернувшиеся в Крым моряки сейнера «Норд» рассказали о своем самочувствии и признались, что при первой же возможности отправятся в море.

«Вся жизнь в море, у кого-то дольше, у кого-то меньше, конечно, пойдем. Тем более, снаряд в одну воронку два раза не падает. Будем надеяться, что все будет хорошо», - отшутились они.

Экипаж российского судна обменяли на семерых украинских моряков с судна «ЯМК-0041», арестованных за вылов камбалы. Капитана «ЯМК-0041» Виктора Новицкого поместили в СИЗО Симферополя по подозрению в браконьерстве.