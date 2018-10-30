Патриарх Кирилл раскрыл подробности своей встречи с Варфоломеем

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал свою встречу с патриархом Константинопольским Варфоломеем 31 августа в Стамбуле «не слишком братской» и излишне эмоциональной. Соответствующее заявление он сделал сегодня на форуме «Вера и слово».

По словам патриарха, он пытался сделать все возможное, чтобы смягчить встречу с Варфоломеем.

«Даже когда я чувствовал, что эмоциональный уровень моего собеседника начинает превышать допустимый уровень - я его так за руку возьму, по-братски скажу: "Ну, давайте спокойнее, ну давайте поговорим..."» - рассказал Кирилл.

Между тем патриарх отметил, что уже тогда позиция Украины была выражена достаточно резко и радикально.

Напомним, ранее Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного «Киевского патриархата» Филарета.