Быстрее и тоньше: Apple представила новые iPad и Macbook

Сегодня компания Apple представила в Нью-Йорке свои обновленные продукты. В рамках презентации Тим Кук показал Macbook Air, MacMini и iPad Pro.

Macbook Air получил обновленный Retina Display, а чтобы фотографии и все изображения получались удивительно четкими, разработчики увеличили в два раза количество пикселей - теперь их четыре миллиона.

В ноутбуке реализована технология TouchID. Ее можно будет использовать и для разблокировки компьютера, и для оплаты покупок в интернете или в AppStore. А чтобы данные, в том числе и отпечаток пальца, всегда оставались сохранными, разработчики внедрили новую двухуровневую систему безопасности.

Ноутбук получил три микрофона, динамики стали еще на 25% громче. TouchPad стал еще больше и, благодаря четырем сенсорам, теперь неважно, на какую часть пользователь нажмет - он точно распознает прикосновения. Оперативная память увеличилась еще на 8 Гб и теперь составляет 16 Гб. Стартовая цена его 1199 долларов, продажи начнутся на следующей неделе.

MacMini получил 6-ядерный процессор, который стал еще быстрее. Теперь в нем 64 Гб оперативной памяти, а также двухуровневая защита. Цены на него начинаются с 799 долларов.

IPad Pro оснащен дисплеем Liquid Retina. Диагональ его - 11 дюймов. Толщина - 5,9 миллиметра. Главная новинка - FaceID и отсутствие кнопки «домой». Помимо этого у нового IPad Pro есть разъем USB-C, через который можно подключить планшет к компьютеру и даже заряжать Iphone. Цена стартует с 799 долларов.