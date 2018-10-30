В Германии бывший медбрат признался в убийстве 100 пациентов

Приговоренный к пожизненному сроку бывший медбрат из Германии Нильс Хегель сделал шокирующее признание. По словам санитара, он причастен к смертям ста пациентов от 34 до 96 лет, которые лежали в двух немецких клиниках в Дельменхорсте и Ольденбурге. Убийства он совершал с 2000 по 2005 годы, сообщает немецкое издание N-TV.

Как объяснил экс-медик, он вводил больным слишком большую дозу лекарств, чтобы потом спасти им жизнь в последний момент. Таким образом санитар хотел поразить коллег своим умением реанимировать. Но игры со смертью не всегда заканчивались в его пользу.

Поймать Хегеля удалось благодаря медицинскому работнику. Мужчина увидел, как медбрат вводит пациенту непрописанный сильнодействующий препарат.

Согласно заключению психолога, Хегель страдал от скуки, тщеславия и желания похвастать. По оценке психиатра, убийства для медбрата были сродни наркотику.