При раскопках в Нижнем Новгороде нашли огромное тайное захоронение

Археологи обнаружили в Нижегородском кремле при раскопках неизвестный ранее некрополь. Он находится чуть в удалении от городских стен, что позволяет предположить, что за пределами укреплений уже в XIII веке существовало поселение.

Культурные слои, которые предстоит изучить исследователям, уникальны. Они очень четко отделены друг от друга, и их условно разделили на три группы - самые нижние относятся еще ко времени основания города, средние сформировались в тот период, когда на этом месте существовала деревянная Симеоновская церковь. Именно к XVI-XVII векам и относится найденный некрополь.

Изначально исследователи предполагали, что кладбище, конечно же, должно было существовать, но не могли оценить масштабов захоронений.

«Обычно при церквях есть захоронения, и мы рассчитывали найти 10-20 погребений, но что их будет 300, никто предположить не мог», - рассказал руководитель раскопа, научный сотрудник ИА РАН Николай Грибов.

По его словам, ни в одном историческом документе не было сказано о существовании этого кладбища.

Эта находка уникальна еще и тем, что слои очень широкие. За счет этого у ученых появился уникальный материал для изучения. Они рассчитывают узнать больше о времени основания города.