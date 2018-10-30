Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Стечение обстоятельств: что известно о ЧП с «Адмиралом Кузнецовым»

Денис Шурыгин
18:15 30.10.2018
«Звезда» публикует всю имеющуюся информацию на настоящий момент о ЧП, произошедшем сегодня ночью в Мурманской области.
Фото: famski wikimapia.org Globallookpress

Нерасчетное погружение под воду - это на языке специалистов. Говоря попросту, док утонул. ЧП произошло глубокой ночью. Как раз в тот момент, когда авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» выходил из плавающего дока. Случился сбой в подаче электроэнергии, перестали работать насосы, резервуары ПД-50 заполнились водой и огромная конструкция весом почти в двести тысяч тонн быстро пошла ко дну.

«Произошло неконтролируемое кренование дока в связи, вероятно, в связи с выходом части оборудования из строя. Это привело к тому, что с башен дока упали два крана. Один упал в залив, другой упал на палубу ремонтируемого заказа», - говорит Алексей Рахманов, глава ОСК.

Упавший на палубу «Адмирала Кузнецова» кран оставил после себя пробоину размером пять на четыре метра. Повреждения пришлись на ту часть палубы, которая как раз и находилась в стадии ремонта. Жизненно важное оборудование крейсера не пострадало. В Объединенной судостроительной корпорации утверждают, что устранение огромной дыры не потребует больших затрат и времени.

«О причинах ЧП говорить рано. Сейчас на месте происшествия работает аварийно-спасательная водолазная бригада Северного флота. Выводы будут делать следственные органы. В 3.30 утра плавдок был полностью затоплен. "Адмирал Кузнецов" был отбуксирован», - рассказала Марина Ковтун, губернатор Мурманской области.

Любые версии ЧП сейчас можно назвать догадками. Но вопросов к состоянию ремонтного дока и его эксплуатации больше чем достаточно. Поставщики утверждают, что перебоев с подачей электроэнергии не было. Скачок напряжения мог произойти из-за наледи и обрыва проводов. В Мурманске прошел снегопад. Почему в таком случае не сработали резервные системы питания, есть ли они на плавучем доке в принципе, может, стоило попытаться закрыть пустые резервуары вручную? Даже возраст ПД-50 говорит не в его пользу.

«Еще мой отец, который там в 80-х годах, где-то 81-й получал его, привозил сюда, так это уже сколько лет-то прошло», - говорит Андрей Клепцов, местный житель.

Размером с Красную площадь - плавучий док ПД-50 был одним из крупнейших в мире. Именно был, потому что поднять с довольно большой глубины конструкцию такого размера получится врядли. 300 метров в длину - это как три футбольных поля, почти сто метров в ширину. Док предназначен для ремонта крупнотоннажных кораблей, стратегических атомных подводных лодок водоизмещением свыше 25 тысяч тонн.

Уже создана комиссия, которая установит причины ЧП и его виновников. Прокуратура начала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности». Но она может измениться. В результате происшествия один человек до сих пор считается пропавшим без вести, еще четверо пострадали. Один из работников дока - в крайне тяжелом состоянии.

«Крайне тяжелый пациент. Проведен консилиум в реанимационном отделении, по-прежнему прогноз достаточно сложно судить. Но сейчас медики делают все для спасения его жизни», - сообщили в Минздраве.

ТАВКР «Адмирал Кузнецов» тем временем отбуксирован на площадку другого судоремонтного завода. Угрозы срыва сроков ремонта и модернизации крейсера нет.

Плавучий док ПД-50 82-го судоремонтного завода в Мурманске, в котором стоял на ремонте авианосец, затонул при выходе из него «Адмирала Кузнецова» в ночь на 30 октября. Авария произошла из-за перебоя в подаче электроэнергии, в результате чего цистерны плавдока нештатно заполнились, и он резко ушел под воду.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата30.10.2018, 17:25
Интернет-банкинг как новая веха: какую роль онлайн играет в нашей жизни
Дата30.10.2018, 13:03
Воздушный «бой» под Владивостоком: экипажи МиГ-31 провели стрельбы 100-килограммовыми ракетами
Дата30.10.2018, 11:45
Акинфеев рассказал, сколько еще планирует играть за ЦСКА
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата30.10.2018, 07:30
Разработчики раскрыли уникальные особенности новейшей авиабомбы «Дрель»
Дата23.10.2018, 14:22
Место самого древнего кораблекрушения обнаружили в Черном море
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:36 В стране и мире
Экипаж задержанного на Украине судна «Норд» вернулся в Крым
16:23 В стране и мире
Видео
Полыхающую нефтеперерабатывающую станцию в ХМАО сняли на видео
12:31 В стране и мире
Видео
Опубликованы первые кадры с места затопления плавдока в Мурманске
11:32 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео задержания боевиков в Татарстане, готовивших серию терактов
08:02 В стране и мире
Под Тверью в ДТП с участием микроавтобуса пострадали девять человек
События дня
События дня
Крушение Boeing 737 в Индонезии
Умер Николай Караченцов
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученые нашли способствующий похудению во сне продукт
Видео
Полицейские изрешетили автомобиль подозреваемого во время погони в США: видео
В Мексике под пирамидой обнаружили вход в «загробный мир»
Британский журналист назвал русский банный веник «оружием войны»
Видео
Искры и потеря равновесия: жесткая посадка F-15 попала на видео
Видео
Актриса, у которой нет «Оскара»: собака притворялась бездомной ради бургеров
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.