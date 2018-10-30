Стечение обстоятельств: что известно о ЧП с «Адмиралом Кузнецовым»

Нерасчетное погружение под воду - это на языке специалистов. Говоря попросту, док утонул. ЧП произошло глубокой ночью. Как раз в тот момент, когда авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» выходил из плавающего дока. Случился сбой в подаче электроэнергии, перестали работать насосы, резервуары ПД-50 заполнились водой и огромная конструкция весом почти в двести тысяч тонн быстро пошла ко дну.

«Произошло неконтролируемое кренование дока в связи, вероятно, в связи с выходом части оборудования из строя. Это привело к тому, что с башен дока упали два крана. Один упал в залив, другой упал на палубу ремонтируемого заказа», - говорит Алексей Рахманов, глава ОСК.

Упавший на палубу «Адмирала Кузнецова» кран оставил после себя пробоину размером пять на четыре метра. Повреждения пришлись на ту часть палубы, которая как раз и находилась в стадии ремонта. Жизненно важное оборудование крейсера не пострадало. В Объединенной судостроительной корпорации утверждают, что устранение огромной дыры не потребует больших затрат и времени.

«О причинах ЧП говорить рано. Сейчас на месте происшествия работает аварийно-спасательная водолазная бригада Северного флота. Выводы будут делать следственные органы. В 3.30 утра плавдок был полностью затоплен. "Адмирал Кузнецов" был отбуксирован», - рассказала Марина Ковтун, губернатор Мурманской области.

Любые версии ЧП сейчас можно назвать догадками. Но вопросов к состоянию ремонтного дока и его эксплуатации больше чем достаточно. Поставщики утверждают, что перебоев с подачей электроэнергии не было. Скачок напряжения мог произойти из-за наледи и обрыва проводов. В Мурманске прошел снегопад. Почему в таком случае не сработали резервные системы питания, есть ли они на плавучем доке в принципе, может, стоило попытаться закрыть пустые резервуары вручную? Даже возраст ПД-50 говорит не в его пользу.

«Еще мой отец, который там в 80-х годах, где-то 81-й получал его, привозил сюда, так это уже сколько лет-то прошло», - говорит Андрей Клепцов, местный житель.

Размером с Красную площадь - плавучий док ПД-50 был одним из крупнейших в мире. Именно был, потому что поднять с довольно большой глубины конструкцию такого размера получится врядли. 300 метров в длину - это как три футбольных поля, почти сто метров в ширину. Док предназначен для ремонта крупнотоннажных кораблей, стратегических атомных подводных лодок водоизмещением свыше 25 тысяч тонн.

Уже создана комиссия, которая установит причины ЧП и его виновников. Прокуратура начала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности». Но она может измениться. В результате происшествия один человек до сих пор считается пропавшим без вести, еще четверо пострадали. Один из работников дока - в крайне тяжелом состоянии.

«Крайне тяжелый пациент. Проведен консилиум в реанимационном отделении, по-прежнему прогноз достаточно сложно судить. Но сейчас медики делают все для спасения его жизни», - сообщили в Минздраве.

ТАВКР «Адмирал Кузнецов» тем временем отбуксирован на площадку другого судоремонтного завода. Угрозы срыва сроков ремонта и модернизации крейсера нет.

Плавучий док ПД-50 82-го судоремонтного завода в Мурманске, в котором стоял на ремонте авианосец, затонул при выходе из него «Адмирала Кузнецова» в ночь на 30 октября. Авария произошла из-за перебоя в подаче электроэнергии, в результате чего цистерны плавдока нештатно заполнились, и он резко ушел под воду.