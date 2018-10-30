Инна Святенко: «Строительство храма ВС РФ - событие знаковое для всех, кто служил, служит и будет служить»

В Московской области будет возведен Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации. Его построят на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот». Строительство будет осуществляться исключительно на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций. Поддержать проект могут все желающие. Для пожертвований открыт банковский счет, на который каждый может перечислить любую сумму. Общими усилиями на возведение храмового комплекса собрано уже 1 201 485 178 рублей.

По мнению председателя комиссии Московской городской Думы по безопасности депутата Мосгордумы Инны Святенко, строительство храма Вооруженных Сил - это знаковое событие для всех, кто служил и служит в рядах ВС РФ.

«Строительство храма ВС РФ - событие знаковое для всех людей, кто служил, служит и будет служить в Вооруженных Силах России. Знаю, что во многих частях, формированиях есть свои маленькие часовенки для того, чтобы у офицеров, солдат, прапорщиков, мичманов была возможность помолиться, постоять, подумать, может даже сделать перезагрузку. Это очень важно для каждого человека - побыть наедине с собой и с Господом. И я уверена, что такой храм не просто нужен Вооруженным Силам РФ, такой храм станет некой Меккой всех тех людей, которые будут посещать его. Поэтому я призываю всех обязательно поучаствовать в строительстве этого храма. И знаете, храм, который строится всем миром, всегда дороже людям, стоит дольше и в сердцах людей оставляет такую важную зарубку, которая даст возможность приходить не только тем, кто участвовал в строительстве храма, а также их детям, внукам и правнукам», - отметила Святенко.

Храмовый комплекс Вооруженных Сил Российской Федерации - это не просто православный собор, а целый музейный комплекс. В нем планируют проводить экскурсии и читать лекции.