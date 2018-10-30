Экипаж задержанного на Украине судна «Норд» вернулся в Крым

Семеро российских моряков с сейнера «Норд», который был задержан на Украине, вернулись в Крым. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой.

Экипаж российского судна обменяли на семерых украинских моряков с судна «ЯМК-0041».

При этом представитель пресс-службы уточнил, что капитан «Норда» Владимир Горбенко, в отношении которого возбуждено уголовное дело, пока остается на Украине. Татьяна Москалькова продолжит добиваться его возвращения в Россию.

Крымское рыболовецкое судно «Норд» украинские пограничники задержали в марте 2018 года в Азовском море. Из десяти членов экипажа домой первоначально смогли вернуться лишь двое. На остальных рыбаков завели уголовные дела.

В свою очередь уже в начале мая у берегов Крыма задержали украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041». Украинские моряки нарушили запрет на вылов камбалы. Судно было арестовано. Его капитана поместили в СИЗО Симферополя по подозрению в браконьерстве.