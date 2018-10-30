Климкин призвал украинцев сдавать российские паспорта

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в стране пора начать общественное обсуждение по вопросу двойного гражданства и призвал украинцев сдавать российские паспорта.

Как пишет «Европейская правда», Климкин намерен обсуждать с украинцами возможность «быть гражданином нескольких стран», однако вопрос двойного гражданства с Россией глава МИД Украины не рассматривает, поскольку страна «де-факто в войне с ней».

«Те, у кого есть российские паспорта, пусть их сдают, все остальные - давайте разговаривать», - отметил министр.

Павел Климкин напомнил, что в ЕС ряд стран практикует двойное гражданство, поэтому совсем не значит, что украинцы - носители его, не обязательно преступники. Однако министр напомнил, что двойное гражданство должно быть ограничено рядом требований. К примеру, его не смогут иметь военные командиры.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявлял о намерении рассмотреть введение уголовной ответственности за двойное гражданство с РФ.