Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Обращение Порошенко к Константинополю по поводу автокефалии УПЦ могут признать незаконным

Валентина Пескова
17:17 30.10.2018
Соответствующее обращение в Верховный суд Украины подал наместник Десятинного монастыря Гедеон.
Обращение Порошенко к Константинополю по поводу автокефалии УПЦ могут признать незаконным
Фото: supreme.court.gov.ua

Наместник самовольно построенного на территории Национального музея истории Украины в Киеве храма Украинской православной церкви Московского патриархата Гедеон решил побороться с Верховной радой и Петром Порошенко. Гедеон обратился в Верховный суд страны с иском о том, чтобы инстанция признала незаконным постановление Верховной рады о поддержке обращения президента Украины к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине.

Суд посчитал, что иск соответствует всем требованиям согласно статьям Кодекса административного судопроизводства, и оснований для отказа в нем не имеется.

Его рассмотрение в порядке упрощенного искового производства в составе пяти судей назначено на 27 ноября.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко пытается добиться создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, минуя Украинскую православную церковь. По словам лидера страны, предоставление Украине автокефалии является столь же важным шагом, как вступление страны в ЕС и НАТО.

Епископ Гедеон (Юрий Харон) является архиереем Украинской православной церкви. В мае 2018 года он был избран епископом Макаровским, викарием Киевской митрополии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата30.10.2018, 17:25
Интернет-банкинг как новая веха: какую роль онлайн играет в нашей жизни
Дата30.10.2018, 13:03
Воздушный «бой» под Владивостоком: экипажи МиГ-31 провели стрельбы 100-килограммовыми ракетами
Дата30.10.2018, 11:45
Акинфеев рассказал, сколько еще планирует играть за ЦСКА
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата30.10.2018, 07:30
Разработчики раскрыли уникальные особенности новейшей авиабомбы «Дрель»
Дата23.10.2018, 14:22
Место самого древнего кораблекрушения обнаружили в Черном море
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:36 В стране и мире
Экипаж задержанного на Украине судна «Норд» вернулся в Крым
16:23 В стране и мире
Видео
Полыхающую нефтеперерабатывающую станцию в ХМАО сняли на видео
12:31 В стране и мире
Видео
Опубликованы первые кадры с места затопления плавдока в Мурманске
11:32 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео задержания боевиков в Татарстане, готовивших серию терактов
08:02 В стране и мире
Под Тверью в ДТП с участием микроавтобуса пострадали девять человек
События дня
События дня
Крушение Boeing 737 в Индонезии
Умер Николай Караченцов
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученые нашли способствующий похудению во сне продукт
Видео
Полицейские изрешетили автомобиль подозреваемого во время погони в США: видео
В Мексике под пирамидой обнаружили вход в «загробный мир»
Британский журналист назвал русский банный веник «оружием войны»
Видео
Искры и потеря равновесия: жесткая посадка F-15 попала на видео
Видео
Актриса, у которой нет «Оскара»: собака притворялась бездомной ради бургеров
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.