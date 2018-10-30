Обращение Порошенко к Константинополю по поводу автокефалии УПЦ могут признать незаконным

Наместник самовольно построенного на территории Национального музея истории Украины в Киеве храма Украинской православной церкви Московского патриархата Гедеон решил побороться с Верховной радой и Петром Порошенко. Гедеон обратился в Верховный суд страны с иском о том, чтобы инстанция признала незаконным постановление Верховной рады о поддержке обращения президента Украины к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине.

Суд посчитал, что иск соответствует всем требованиям согласно статьям Кодекса административного судопроизводства, и оснований для отказа в нем не имеется.

Его рассмотрение в порядке упрощенного искового производства в составе пяти судей назначено на 27 ноября.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко пытается добиться создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, минуя Украинскую православную церковь. По словам лидера страны, предоставление Украине автокефалии является столь же важным шагом, как вступление страны в ЕС и НАТО.

Епископ Гедеон (Юрий Харон) является архиереем Украинской православной церкви. В мае 2018 года он был избран епископом Макаровским, викарием Киевской митрополии.