Федор Конюхов рассказал о своем главном страхе в ходе очередной кругосветки

Российский путешественник Федор Конюхов рассказал, что во время кругосветного путешествия на весельной лодке, которое стартует в ноябре в Новой Зеландии, он будет совершать в среднем 24 тысячи гребков в день.

Первый личный рекорд он установил в 15 лет - переплыл на обычной рыбацкой лодке в одиночку Азовское море. Теперь для его очередного рекорда трудилась целая команда.

Обтекаемая лодка «Акрос» если и перевернется во время урагана, то сама займет исходное положение. Она снабжена необходимыми приборами, опреснителями воды, солнечными батареями, но все равно ее главная движущая сила - сам Федор Конюхов. Чтобы достигнуть цели, в этот раз ему придется совершать 24 тысячи гребков в день.

Это первый этап запланированного кругосветного путешествия на лодке. Стартует Конюхов из новозеландского порта Данидин, дальше через южную часть Тихого океана прямиком к мысу Горн - в общей сложности девять тысяч километров.

«Вы будете спать, вставать, идти на работу, но будете знать, что Федор гребет: 110 километров в день. Ты гребешь, а сам молишься, раз гребок, а если надо быстро - просто говорю: "Господи помилуй, Господи помилуй"», - пояснил Конюхов.

Сон с перерывами у путешественника будет максимум по часу, с собой у него книга Обручева «Плутония» - о путешествии во внутреннюю полость земли, песни Высоцкого и сублимированные продукты на шесть тысяч калорий в день. Иногда рыбалка, Конюхов говорит, может кальмара съесть, а тунца редко, так как готовка слишком требует газа, да еще и лодку потом мыть надо.

Шторм Конюхова не пугает, главное, чтобы не было ураганов и айсберги было легко пройти. Основная часть подготовки - ежедневные молитвы.

«Я не хожу в спортзал, но я пробегаю сто километров за 19 часов - раз в месяц, это и есть моя тренировка физическая», - рассказал легендарный путешественник.

Провожает путешественника близкий друг - актер Владимир Машков. У самого актера пока на путешествия времени нет, но мечтает вместе с Конюховым отправиться в плавание на плоту. Пока вместо себя предлагает другую компанию.

«Эргономичный, практически без веса, водонепроницаемый - кот Матроскин, чтобы он был с вами всегда и было не одиноко», - отметил Машков.

В истории свершений Конюхова были самые высокие горы, кругосветки на яхтах, походы на лыжах к полюсам. Не было планеров, подумал путешественник. Сейчас он еще и проходит обучение в летной школе и уже сдал теорию, теперь набирает часы налета. Поскольку в планах еще одна кругосветка - на самолете с длинными крыльями, на солнечных батареях.

В течение дня они собирают свет, потом заряда должно хватить и на темное время суток. Маршрут примерно такой - взлет с территории Австралии, дальше мимо мыса Доброй Надежды и мыса Горн обратно к пятом континенту - в общей сложности Конюхов пролетит около 35 тысяч километров, преодолев территорию пяти стран. Самое главное и интересное, полет должен пройти без единой посадки и дозаправки.

Образец это опытный и подножки тут не предусмотрено. Единственный способ попасть внутрь - подпрыгнуть и подтянуться. В положении, полулежа, что довольно комфортно, Федор Конюхов будет находиться в течение пяти суток во время путешествия. Из кабины уберут второе кресло пилота, на его месте будут находиться все необходимы для полета вещи.

На вопрос журналистов, чем же можно все-таки испугать путешественника, Конюхов отвечает: «Самое страшное - это не успеть воплотить все задуманное». А задуманного много, помимо полета на планере и кругосветки на весельной лодке, путешественник мечтает погрузиться в Марианскую впадину, уже идет разработка специального батискафа для Федора Конюхова.