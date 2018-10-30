Назван самый полезный витамин для сердца

Кардиологи пришли к выводу, что количество витамина D в человеческом организме оказалось одним из самых важных факторов, влияющих на здоровье сердца и сосудов, а также их способности выдерживать нагрузки.

Специалисты написали статью о своем исследовании витамина D, тесно связанного с более высокой выносливостью, в журнал EJPC. По их словам, все должны знать, как он позитивно влияет на сердце и на кости.

«Всем людям стоит поддерживать уровень витамина D, используя пищевые добавки или просто почаще выходя на солнце», - подчеркнула Амр Мараван из университета Вирджинии в США.

Ученые пришли к выводу, что рыбий жир и витамин D укрепляют зубы и кости. А в последние годы выяснилось, что витамин D понижает вероятность смерти от инфаркта, существенно замедляет развитие рассеянного склероза и даже защищает мозг тех, кто любит выпить, от повреждений.

Также американские биологи обнаружили способность витамина D защищать клетки от старения и его последствий, в частности - развития рака.

Мараван с коллегами открыли позитивные качества витамина D, когда наблюдали за здоровьем и состоянием около двух тысяч участвующих в мониторинговом проекте NHANES. Данные помогли понять экспертам, как витамин влиял на них. Участникам проекта пришлось сдавать кровь, выполнять физические упражнения, что помогло ученым понять, что чем больше вещества присутствовало в организме человека - тем лучше они переносили нагрузки.

Теперь кардиологам предстоит вычислить оптимальную дозу витамина D, чтобы улучшить выносливость, поскольку избыток вещества может привести к серьезным нарушениям.