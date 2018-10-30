МВД ужесточит наказание за езду без прав

Министерство внутренних дел России готовит поправки в Административный кодекс, которые предусматривают ужесточение ответственности для водителей за вождение без прав.

Как пояснили в МВД, резонансные случаи, когда за рулем задерживались одни и те же нарушители ПДД, показали, что многие водители не воспринимают существующий штраф как наказание. А значит, меры, которые приняты сейчас, являются недостаточными.

Напомним, действующий штраф за езду без водительских прав составляет от пяти до 15 тысяч рублей.

По данным Госавтоинспекции, с 2016 года по первое полугодие 2018 года за неоднократную езду без прав к ответственности были привлечены 82,5 тысячи человек. Из них 7,5 тысяч водителей задерживались сотрудниками ГИБДД пять и более раз.